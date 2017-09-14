Госдеп пожаловался на ликвидацию парковок возле американских консульств в России

Парковки для сотрудников американских консульств в России убраны. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента в четверг, 14 сентября.

«Мы можем подтвердить, что парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны», — заявил собеседник. По его словам, этот вопрос планируется поднять в МИД России.

Глава пресс-службы посольства США Мария Олсон заявила, что по вопросу «действий российской стороны за комментарием стоит обратиться к российским официальным лицам».

Агентство отмечает, что ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине. В Санкт-Петербурге вместо нелегальной парковки у генконсульства США появился пешеходный переход и возможность разворота, а во Владивостоке перед зданием американского генконсульства убрали бетонные блоки.

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11 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что Россия может лишить сотрудников дипмиссий США возможности пользоваться выделенными парковками вокруг диппредставительств. Также отмечалось, что рассматривается вариант ограничения числа пунктов въезда на территорию страны для американских дипломатов.

Россия 2 сентября по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. По заявлениям США, подобные требования стали ответом на предложение Москвы сократить до 455 человек численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Ранее российский МИД отреагировал таким образом на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, который ужесточает санкции против России.