Внезапно вспыхнувшая на парковке Tesla попала на видео

@ShanghaiJayin / Twitter

Электромобиль Tesla внезапно вспыхнул на подземной парковке торгового центра в Шанхае, Китай. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и было опубликовано в Twitter.

Видео появилось в соцсети вечером в воскресенье, 21 апреля. На ролике видно, как из-под белого припаркованного автомобиля Tesla Model S начинает клубиться дым. Через несколько секунд машина воспламеняется.

Агентство Reuters уточняет, что на место происшествия сразу же выехали технические специалисты Tesla. По данным представителей компании, пострадавших нет.

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