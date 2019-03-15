Илон Маск показал новую Tesla

Компания Tesla представила новый семиместный спортивный внедорожник Model Y, соответствующая информация размещена на сайте производителя электрокаров.

Презентация автомобиля прошла в дизайнерском центре компании в Хоторне (штат Калифорния), на ней выступал исполнительный директор Tesla Илон Маск. Он рассказал о характеристиках новой модели, сообщает The New York Times.

По его словам, Model Y обладает функциональностью SUV (Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль, специфический тип, популярный в Северной Америке), но при этом «будет ездить как спорткар». Маск заявил, что это самый безопасный автомобиль такого формата.

Model Y поступит в продажу в следующем году и будет стоить от 39 до 60 тысяч долларов, в зависимости от модели. Разные версии автомобилей, по словам компании, будут выпускаться в Северной Америке, Европе и Китае. Максимальная скорость модели за 60 тысяч долларов составит 240 километров в час. Максимально расстояние, которое Model Y сможет проехать без подзарядки, — 482 километра.

Ранее Tesla подняла на три процента цену на седан Model S и кроссовер Model X. Помимо этого, компания начала сокращать количество своих торговых точек по всему миру. Чтобы снизить издержки, всего планируется закрыть половину магазинов.

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