Твит Илона Маска снова поставил Tesla под удар

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала в суд на главу Tesla Илона Маска, обвинив его в нарушении условий заключенного в сентябре мирового соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет об обязанности Маска согласовывать с менеджментом Tesla все свои записи в соцсетях, которые могут повлиять на поведение инвесторов. Представители SEC посчитали, что твит Маска от 19 февраля о том, что в 2019 году Tesla выпустит полмиллиона электрокаров, нарушает это соглашение.

Позднее бизнесмен уточнил, что речь идет о годовом объеме производства, который к концу 2019 года может достигнуть около 500 тысяч, при этом годовые поставки все еще оцениваются примерно в 400 тысяч автомобилей.

На новостях об обвинениях SEC акции компании упали на 5,4 процента. Помимо прочего, Маску грозят различные санкции, в том числе временный запрет на управление Tesla или любой другой публичной компанией.

В сентябре 2018 года SEC возбудила против Илона Маска уголовное дело. Поводом стал твит о намерении сделать компанию частной и выкупить все акции по 420 долларов. Заявленная цена была выше рыночной, а Маск впоследствии отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. В итоге он покинул пост председателя совета директоров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!