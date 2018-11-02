Власти США снова придрались к Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила в Tesla судебный запрос касательно заявлений и прогнозов компании по объемам выпуска автомобиля Tesla Model 3, передает Reuters.

Предоставить информацию по тем же вопросам компанию попросило и Министерство юстиции США, которое ведет расследование по этому поводу. Tesla, однако, уточняет, что на данном этапе все правительственные проверки не несут никакого материального ущерба компании.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что ФБР начало проверку в отношении Tesla о возможной дезинформации инвесторов компанией, в том числе о предоставленной компанией информации об автомобиле Tesla Model 3.

В сентябре SEC возбудила против основателя Tesla Илона Маска уголовное дело. Поводом послужил твит о намерении сделать компанию частной и выкупить все акции по 420 долларов. Заявленная цена была выше рыночной, а Маск впоследствии отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. В итоге он покинул пост председателя совета директоров.

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