Tesla станет доступнее

Производитель электромобилей Tesla объявил о снижении цен на седан Model 3. Удешевление составит шесть процентов, говорится в сообщении на сайте компании.

Новая цена Model 3 будет равняться 35 тысячам долларов, это на шесть процентов ниже прежней стоимости. Именно такие расценки были объявлены при выходе модели в 2017 году, однако до сих пор компании и ее основателю Илону Маску не удавалось выполнить данное покупателям обещание.

Также Tesla собирается закрыть большинство магазинов и перевести все продажи в онлайн. Оставшиеся торговые точки в местах с наибольшим трафиком теперь будут выполнять функции галерей и шоурумов. Эти меры позволят снизить расходы на 5-6 процентов и сохранить прибыльность, которой удалось впервые добиться в третьем квартале прошлого года, рассчитывают в руководстве Tesla.

«Уже сейчас вы можете купить Tesla в Северной Америке с помощью телефона в течение одной минуты, и скоро эта опция распространится на весь мир», — говорится в пресс-релизе.

Также это позволит в будущем избежать судебных разбирательств с автодилерами. По законам многих штатов, автопроизводители не имеют права продавать свои машины самостоятельно. Tesla, напротив, стремилась везде развивать собственную розничную сеть, что приводило к судебным искам со стороны дилеров.

По состоянию на 1 марта 2019 года было произведено 212,9 тысячи автомобилей Tesla Model 3. В неделю производится 5,9 тысячи машин.

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