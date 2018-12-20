В Tesla появилась функция «пуков по запросу»

В автомобилях Tesla добавили новую функцию «пуков по запросу», сообщает TechCrunch.

После выпуска нового обновления ПО в автомобилях марки Tesla появилась функция «Пасхальные яйца», которая включает шесть звуков на выбор, имитирующие "пуки". Нововведение позволяет машине издавать звуки по запросу водителя или при каждом повороте руля. Чтобы включить функцию «Пасхальные яйца», нужно найти в настройках «режим тестирования выбросов».

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В списке звуков представлены: Not a Fart («Непук»), «Уничтожитель коротких шорт», Falcon Heavy, «Нелепый пук», Neurastink и «Скучный». Седьмой звук под названием «Я такой непредсказуемый» воспроизводит случайный звук в хаотичном порядке из других шести.

При этом некоторые названия звуков имеют отсылки к фактам о самом создателе Tesla Маске и его компании. Например, «Falcon Heavy» — ракета компании SpaceX, которую впервые запустили в 2018 году, Not a Fart — отсылка к выпущенному Маском огнемету, а название «Neurastink» использовалось как напоминание о еще одной компании бизнесмена — Neuralink, которая занимается созданием мозгового интерфейса.

В июне 2018 года дизайнеры российского люксового производителя смартфонов Caviar предложили Илону Маску свою концепцию автомобиля Tesla. В новой модели характерный футуристичный дизайн бренда Tesla дополнили «роскошью русского стиля».

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