Илон Маск переименовал огнеметы в «неогнеметы» из-за проблем с таможней

Основатель SpaceX и сооснователь Tesla Илон Маск решил переименовать свои огнеметы в «неогнеметы». Он объяснил это тем, что при отправке товаров покупателям возникают трудности с таможенными службами. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

«Судя по всему, на некоторых таможнях говорят, что они не пропустят ничего, что называется "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем его в "неогнемет"», — сообщил предприниматель и добавил в следующем посте: «Или в "устройство повышения температуры"».

Ранее Маск заявлял, что регулирующие структуры США одобрили товар.

Предприниматель анонсировал продукт своей The Boring Company 28 января. Стоимость устройства составляет 500 долларов за штуку. «Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем деньги!» — представлял огнемет Маск.

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