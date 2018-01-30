Илон Маск назвался зомбизащитником и продал огнеметы на пять миллионов долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за три дня продал 10 тысяч огнеметов на пять миллионов долларов. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

На своей странице Маск описал себя как «Защитник от зомби» и оставил ссылку на сайт boringcompany.com, на которой предлагается оформить предзаказ на безопасный огнемет на случай зомби-апокалипсиса по цене в 500 долларов. При этом в стоимость не включены налоги и доставка — пользователи жалуются, что итоговая цена превышает 700 долларов.

Старт продаж начался 28 января. Всего планируется выпустить 20 тысяч единиц оружия, выбрасывающего пламя на расстояние около метра.

Помимо огнемета, Boring Company предлагает огнетушители по 30 долларов. «Вы, определенно, можете купить его в другом месте, но на нашем есть крутой стикер», — говорится в описании товара. По утверждению Маска, продано около трех тысяч огнетушителей.

В декабре Маск обещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company. Эта фирма, принадлежащая предпринимателю, финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном.

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