Илона Маска заподозрили в намерении продавать огнеметы

Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск начнет продавать огнеметы. Такой вывод сделали пользователи Reddit, передает в пятницу, 26 января, HypeBeast.
Пользователи обнаружили, что если перейти по ccылке boringcompany.com/flamethrower на официальном сайте фирмы The Boring Company и ввести пароль flame («пламя»), то юзеры переводятся на страницу с концептом огнемета. В настоящее время пароль не подходит.
Стоимость устройства составляет 600 долларов, однако товар пока недоступен для покупки. Предполагается, что если огнемет и поступит в продажу, то это произойдет в апреле.
11 декабря сообщалось, что Маск пообещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company.
19 октября Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company. Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Аксессуар можно купить за 20 долларов.