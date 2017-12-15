Илон Маск пообещал дать побурить тоннель покупателям его кепок

Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск пообещал выбрать 10 случайных покупателей кепок Boring Company и разрешить им управлять проходческим щитом в тоннеле между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я выберу 10 поклонников бренда в знак признательности за их изысканный вкус, они смогут совершить экскурсию по тоннелю в буровой машине», — написал Маск.

Ранее бизнесмен отмечал, что уже продано более 35 тысяч кепок.

11 декабря сообщалось, что Маск пообещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company.

19 октября Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company. Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Аксессуар можно купить за 20 долларов.

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