Падение внедорожника с третьего этажа парковки в Подмосковье попало на видео

Внедорожник Land Rover упал с третьего яруса парковки торгового центра в подмосковном Одинцово. В машине находились три человека, одного с травмами отвезли в больницу, другие отказались от госпитализации, передает в воскресенье, 20 января, ТАСС. Видео опубликовано на YouTube.

Водитель рассказала телеканалу «Звезда», что на парковке было мало места. «Там слишком узко, я стала маневрировать машину вправо, чтобы пропустить встречную машину, которая ехала быстро, и затем нажимать на педаль, и вот так все произошло», — отметила она и добавила, что в автомобиле находились ее муж, который получил травмы, и деверь.

В МЧС отметили, что больше никто не пострадал. Здание тоже не получило повреждений.

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