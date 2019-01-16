Водитель мусоровоза хлебнул пива, насмерть сбил туристку и отделался штрафом

В Нью-Йорке в результате ДТП погибла туристка из Австралии. Таксист избежал наказания, а пьяный водитель мусоровоза отделался штрафом в тысячу долларов. Об этом сообщает News.com.au.
23-летняя туристка из Австралии каталась на велосипеде по Центральному парку Нью-Йорка, но внезапно на ее дорожку выехал водитель Uber. Из-за этого девушке пришлось съехать с дорожки, после чего она столкнулась с грузовиком и погибла.
Водитель мусоровоза Фелипе Чайрез признался, что перед аварией он выпил две банки пива. Однако он соблюдал скоростные ограничения и ехал по своей полосе, в связи с чем суд обязал его выплатить штраф в тысячу долларов и конфисковал водительское удостоверение на год, но не признал виновным в смерти австралийки.
Родственники погибшей Мэдисон Лиден возмутились, что водитель Uber вообще не был привлечен к ответственности. Юристы объяснили, что в законодательстве штата не предусмотрена уголовная ответственность в тех случаях, когда транспортное средство не коснулось пострадавшего.
В декабре пожилой водитель на Fiat 600 насмерть сбил 30-летнего россиянина Сергея Маньковского, когда тот гулял с супругой по городу. ДТП произошло в итальянском Палермо. На место аварии приехала бригада скорой помощи, но им не удалось спасти путешественника.