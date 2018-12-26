Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина

Пожилой водитель насмерть сбил 30-летнего российского туриста в Палермо, когда тот гулял с супругой по городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

Пенсионер-итальянец находился за рулем автомобиля Fiat 600 и сбил россиянина Сергея Маньковского вечером во вторник, 25 декабря. На место происшествия прибыли врачи, однако им не удалось спасти мужчину. Его супруга не пострадала, но находится в состоянии шока. Полиция выясняет подробности инцидента.

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Российский вице-консул в Палермо Александр Макогонов подтвердил смерть Маньковского и уточнил, что у него была оформлена страховка. Транспортировкой тела домой должна заниматься страховая компания.

В июне 73-летний болгарин сбил 71-летнего россиянина на автомобиле, когда пенсионер из России ехал на велосипеде по улице курортного города Поморие возле одной из гостиниц. Гражданин России был доставлен в больницу сразу после инцидента, однако позже скончался из-за полученных травм.

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