Ночь в московской коммуналке оценили в 37 тысяч рублей

В Москве выставили в аренду комнату по цене 37 тысяч рублей в сутки. Соответствующие объявления были, в частности, размещены на сайтах объявлений «Авито» и «Домофонд».

Комната находится в трехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома №7 по улице Смоленская (район Арбат). Площадь предлагаемой в аренду недвижимости — 17 квадратных метров. В комнате выполнен свежий ремонт.

В качестве плюсов своего объекта автор объявления указывает местоположение, близость к нескольким станциям метро, зеленый двор дома, обилие магазинов, ресторанов и музеев в шаговой доступности.

В описании объекта подчеркивается, что квартира оборудована всей необходимой техникой, включая чайник, посуду, кухонные приборы, плиту, микроволновку, посудомоечную машину. «Если вы молоды, амбициозны и хотите жить в центре с комфортными условиями и красивым видом, то скорее звоните», — пишет автор объявления.

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По статистике «Авито», стоимость посуточной аренды комнат в этом районе начинается от 1300 рублей в сутки, койко-мест — от 400 рублей за ночь.

С января по апрель 2019 года, согласно проведенному в начале второго квартала исследованию, посуточная аренда подешевела в большинстве туристических городов России. В частности, в Москве снижение составило 12,6 процента.

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