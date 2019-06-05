Ожидания владельцев и съемщиков дорогого жилья в Москве разошлись на тысячу евро

Арендаторы дорогих квартир в Москве в среднем готовы платить за снимаемое жилье по 256 тысяч рублей в месяц. За май текущего года запрашиваемая ставка снизилась на пять процентов, говорится в материалах агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, владельцы элитной недвижимости в свою очередь ждут, что съемщики будут ежемесячно выкладывать за арендуемые квартиры по 330 тысяч рублей. «Уровень деловой активности на рынке премиальной недвижимости Москвы остается высоким, что обусловлено прежде всего спросом со стороны корпоративных клиентов, — отмечают эксперты. — Тем не менее, рынок остается чувствительным к цене с разрывом между ожиданиями арендодателя и арендатора, который в настоящее время составляет 74 тысячи рублей за объект в месяц (около одной тысячи евро)».

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Самым популярным среди арендаторов «элитки» столичным районом остается Ленинградский проспект и окрестности — эту зону выбирают 12,5 процента съемщиков. Заметным спросом, по информации Savills, также пользуются квартиры в домах, расположенных в Замоскворечье и в районе Китай-Города.

Самые дорогие съемные элитные квартиры между тем расположены на Арбате, где средний бюджет предложения достигает 390 тысяч рублей за объект в месяц.

В мае текущего года стало известно, что наибольшее число запросов на аренду элитных квартир в Москве поступает от российских клиентов. На втором месте граждане Франции, на третьем — приезжие из Италии.

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