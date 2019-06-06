В России подешевела аренда жилья

Средняя по России ставка аренды жилья в мае 2019-го снизилась на 0,2 процента. Более выраженное снижение отмечалось в 43 крупных городах страны. Об этом сообщается в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков Domofond.

«Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в апреле 2019 года составила 15 174 рубля, а по итогам мая — 15 680 рублей», — отмечается в материалах компании. При этом максимальное снижение зафиксировано в Грозном — аренда жилья в столице Чечни подешевела за месяц на 5,2 процента, до 13,6 тысячи рублей в месяц.

Существенное снижение произошло в Нижнем Тагиле (на 4,2 процента) и в Москве (на 3,8 процента). В пятерку городов с заметно подешевевшей арендой вошли также Омск и Воронеж — съемное жилье в этих городах стало доступнее на 2,8 процента.

Максимальный рост стоимости арендных ставок, по статистике Domofond, отмечен в Сочи — цены за месяц выросли на 9,3 процента. Сопоставимой динамики не зафиксировано больше ни в одном крупном российском городе.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» исследовали годовую динамику арендных ставок в крупных городах России. По их данным, средняя российская «однушка» относительно мая 2018-го подорожала на 4 процента, «двушка» — на 7,9 процента. Стоимость аренды трехкомнатных квартир за тот же период увеличилась на 11,3 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru



