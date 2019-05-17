В России подорожала аренда жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла за год на четыре процента, двухкомнатной — на 7,9 процента, «трешки» подорожали на 11,3 процента. Об этом говорится в материалах «Авито Недвижимость», предоставленных редакции «Ленты.ру».

К маю 2019-го, как подсчитали в компании, средняя однокомнатная квартира в стране сдавалась в аренду по ставке в 15,8 тысячи рублей в месяц. Показатели для двух- и трехкомнатных квартир составили 24,5 и 41,8 тысячи рублей в месяц соответственно.

Наибольшим спросом у квартиросъемщиков пользуются компактные однокомнатные объекты — на них приходится 61,8 процента всего спроса в стране. Доля двухкомнатных квартир в объеме спроса составила 31 процент, трехкомнатных — 6,7 процента, доля многокомнатных не превышает 0,5 процента.

«Интерес к недорогим вариантам аренды в целом по стране продолжает расти на фоне роста стоимости жилья. Арендодатели в свою очередь, видя растущий спрос, также стремятся увеличить ставки», — пояснил Иван Дубровин, управляющий директор «Авито Недвижимость».

По статистике компании, рост цен на небольшие съемные квартиры наиболее ярко выражен в Москве и Санкт-Петербурге. В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла за год на 7,5 процента и достигла 36,5 тысячи рублей в месяц. Петербургские «однушки» подорожали на 7,4 процента, до 22,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее о росте цен на аренду жилья в стране сообщали аналитики ЦИАН. По их данным, за год к апрелю 2019-го ставки выросли на 6,5 процента. Удорожание съемного жилья, по информации компании, происходит на фоне быстрого вымывания наиболее доступных вариантов.

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