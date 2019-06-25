Назван город Подмосковья с самым дешевым съемным жильем

В ближней зоне Московской области минимальные ставки аренды жилой недвижимости зафиксированы в Домодедово. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В среднем за квартиру в Домодедово просят 18 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики. Приблизительно на 500 рублей дороже объекты в Дзержинском и Лыткарино. Относительно доступное жилье — по ставке около 19,5 тысячи рублей в месяц также можно найти в Лобне и Подольске.

Самые дорогие квартиры арендного рынка Подмосковья сдаются в Красногорске, Химках и Котельниках: средние ставки здесь составляют от 25,9 тысячи до 26,3 тысячи рублей.

Материалы по теме «Женщину без мужчины почти не рассматриваю» Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги

В среднем за съемную квартиру у границ Москвы приходится ежемесячно отдавать 22,3 тысячи рублей, отмечается в предоставленных материалах.

«Ставки в ближнем Подмосковье ниже столичных, хотя и близки по ценам на съемные квартиры в районах, расположенных у МКАД, — указывают эксперты. — Из-за высоких объемов подмосковного строительства рынок аренды постоянно пополняется новыми предложениями разного уровня комфортности. Здесь можно подобрать и дешевую студию, и жилье качественно иного уровня. При этом самыми востребованными остаются одно- и двухкомнатные квартиры».

Ранее в июне эксперты предрекли Подмосковью рост ставок аренды жилья. По их мнению, ценники вырастут после запуска Московских центральных диаметров (МЦД) и открытия станций метро на восточном направлении области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru