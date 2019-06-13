Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Подмосковья

Самая дешевая квартира на первичном рынке Московской области выставлена на продажу за 1,2 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Квартира находится в одной из новостроек района Лыткарино, в восьми километрах от МКАД. В состав жилого комплекса входит шесть монолитных корпусов, каждый высотой в 17 этажей.

Второе место занимает новостройка в городе Щелково, стоимость квартир в этом ЖК начинается от 1,5 миллиона рублей. На третьем месте оказался жилой комплекс в подмосковной Ивантеевке, жилье в этой новостройке продается по цене от 1,57 миллиона рублей.

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Четвертую строчку рейтинга поделили три жилых комплекса, где стартовая цена квартир составляет 1,6 миллиона рублей. Эти новостройки находятся в Балашихе, Ногинском и Мытищенском районах. Пятое место досталось жилому комплексу с квартирами от 1,7 миллиона рублей, он находится в Красногорском районе Подмосковья.

По статистике «НДВ-Супермаркет Недвижимости», подмосковные новостройки с минимальной стоимостью жилья интересны студентам, пенсионерам, молодым семьям и частным инвесторам. «Как правило, в течение года-полутора качественные проекты вырастают в цене на 20-30 процентов», — говорится в материалах компании.

Согласно ранее составленному компанией «Миэль-Аренда» рейтингу цен на аренду жилья в Московской области, минимальные ставки отмечаются в поселке Свердловский. Снять квартиру в этом населенном пункте можно от 14 тысяч рублей в месяц.

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