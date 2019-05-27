Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве

Для покупки самой дешевой столичной квартиры москвичу, который получает среднюю по городу зарплату, придется полностью откладывать заработанное в течение 31 месяца. К таким выводам пришли аналитики Urban Awards (соответствующие материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

«Самые доступные варианты [жилья в Москве] — это студии площадью 19,2-25,5 метра, как правило, с предусмотренной отделкой. Зафиксированный бюджетный минимум — 2,55 миллиона рублей, что является эквивалентом среднемесячной московской зарплаты за 31 месяц», — отмечается в исследовании.

По статистике Urban Awards, в подобном бюджете москвичи могут приобрести, в частности, студию в одной из новостроек Ярославского района Москвы. Расстояние от жилого комплекса до ближайшей станции метро — «Белокаменная» — составляет 2,5 километра. Срок сдачи новостройки намечен на 2023 год.

Более широкий выбор, подчеркивают аналитики, у тех москвичей, кто располагает бюджетом в 3-4 миллиона рублей. Таким покупателям доступны квартиры площадью от 19 до 23 квадратных метров в пяти новостройках, включая монолитные корпуса. Все эти ЖК сдаются с отделкой. Рассчитанные аналогичным образом сроки накопления на квартиры такой стоимости составят от 36,5 до 48,6 месяца.

По данным Росстата, Москва, наряду с Ямало-Ненецким и Чукотским автономными округами, входит в тройку лидеров по среднему размеру зарплат. Абсолютное лидерство по этому показателю в 2018 году зафиксировано в ЯНАО, где местные жители зарабатывают в среднем 100,6 тысячи рублей в месяц. Второе место досталось Чукотке с 98,3 тысячи рублей, третье — Москве с 82,7 тысячи рублей в месяц.

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