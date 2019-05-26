Найдено самое дешевое жилье Москвы

Самым дешевым жилым объектом среди выставленных на продажу в «старой» Москве оказалась комната площадью девять квадратных метров. Об этом говорится в материалах «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Недвижимость находится в 63-метровой «трешке» на территории района Лианозово. Жилье выставлено на продажу за 1,8 миллиона рублей. В таком же бюджете можно приобрести 11-метровую комнату в одном из домов Зеленоградского административного округа.

В целом, как подсчитали аналитики компании, на долю комнат приходится не более трех процентов всего предложения на московском рынке недвижимости. Спрос на комнаты при этом остается стабильным.

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«Интерес к приобретению комнат, в первую очередь, продиктован финансовой ситуацией покупателя. Покупатели комнат в коммунальных квартирах — это жители регионов, которые переезжают в Москву, либо жители столицы, которые разъезжаются в силу семейных обстоятельств», — отметил Александр Москатов, управляющий директор брокерского департамента «Миэль-Сеть офисов недвижимости».

В мае 2019 года стало известно о самой дорогой доле в московской коммуналке из числа выставленных на продажу. 94-метровая доля в семикомнатной квартире на улице Петровка оценена продавцами в 49 миллионов рублей. Недвижимость также можно купить в ипотеку — ежемесячный платеж в этом случае составит 286,6 тысячи рублей.

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