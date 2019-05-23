Названы города России с дорожающими комнатами

С начала 2019 года наибольший рост стоимости комнат в коммунальных квартирах зафиксирован в Калуге, Туле и Севастополе. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в Калуге за январь — апрель комнаты подорожали на 27 процентов, в Туле — почти на 24 процента, в Севастополе — на 20 процентов. Чуть меньшими темпами (на 10-14 процентов) дорожал этот вид недвижимости в Оренбурге, Саранске, Новокузнецке, Магнитогорске, Владивостоке и Астрахани.

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Лидерами падения цен в сегменте комнат стали Кемерово (–23 процента), Череповец и Калининград (–20 процентов). Владимир, Нижний Тагил, Ижевск, Тольятти и Якутск показали снижение стоимости комнат на 15-19 процентов.

В целом, как отмечают в «Мире квартир», с начала 2019-го цены на комнаты выросли в 34-х из 69 российских городов с населением от 300 тысяч человек. Средняя стоимость комнаты в стране к маю составила 800 тысяч рублей. Самые дорогие подобные объекты продаются в Москве (3,2 миллиона за лот в среднем), самые дешевые — в Ульяновске (400 тысяч рублей).

Ранее в мае долю в многокомнатной квартире в Москве выставили на продажу за 49 миллионов рублей. Общая площадь продаваемой части жилища составила 94 квадратных метра при общей площади квартиры в 186 «квадратов». Долю можно купить и в ипотеку.

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