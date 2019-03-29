Итальянцы предложили ароматизировать комнаты

Итальянский парфюмерный бренд Acqua di Parma выпустил свои бестселлеры Luce di Colonia, Buongiorno, La Casa sul Lago, Caffе in Piazza и Oh, L’amore в версии ароматов для дома: парфюмерных свеч и диффузоров. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в пятницу, 29 марта.

В парфюмерных композициях свеч и диффузоров сочетаются ноты апельсина с Капри, амальфийского инжира, калабрийского бергамота, померанца с Лигурийского побережья и мирта с Панареи. Новые продукты бренда отличает оригинальный дизайн.

Фото: Acqua 1 /5

Фотографом рекламной кампании новой серии стал Гуидо Тарони (Guido Taroni).

Летом 2018 года компания Acqua di Parma представила в Москве новый аромат Colonia Vaniglia. Основная нота, на которой построена новинка, — мадагаскарская ваниль, получившая популярность благодаря парфюмеру Франсуа Демаши. Поскольку цветки ванили живут только один день, ее опыление происходит вручную. Чтобы получить один килограмм ванильных стручков, нужно опылить около шестисот цветков.

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