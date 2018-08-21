Россиянам предложили аромат Мадагаскара

Парфюмерная компания Acqua di Parma представила в Москве новый аромат Colonia Vaniglia. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.

Основная нота, на которой построена новинка, — мадагаскарская ваниль, довольно редкий и ценный парфюмерный компонент. Он получил популярность благодаря парфюмеру Франсуа Демаши. Цветки ванили живут только один день, и потому опыление происходит вручную. Для получения одного килограмма стручков ванили нужно опылить не менее 600 цветков. Ноты ванили сочетаются в композиции Colonia Vaniglia с акцентами кедрового дерева, мускуса, жасмина-самбак и цитрусовых.

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В России аромат будет эксклюзивно представлен в ЦУМе, премьера новинки пройдет во время Vogue Fashion Night Out.

Acqua di Parma — бренд парфюмерии и косметики класса люкс, основанный в 1916 году в Италии. Первым ароматом марки стал одеколон Colonia, выпущенный в том же году. Бренд производит ароматы-унисекс, продукты ухода за телом и ароматические свечи с натуральными маслами.

Весной 2018 года компания Acqua di Parma представила новые средства для тела в линиях Arancia di Capri, Bergamotto di Calabria, Fico di Amalfi, Mirto di Panarea и новой коллекции Chinotto di Liguria. Среди новинок, развивающих концепцию ароматического ритуала, — лосьон для тела, крем для рук и бальзам для губ.

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