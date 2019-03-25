В России подешевели комнаты

За год к февралю 2019-го средняя стоимость жилых комнат в России снизилась более чем на три процента — с 796 до 768 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала Domofond.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, максимальное падение цен за указанный период отмечено в Воронеже: почти на восемь процентов. В этом городе среднестатистическая комната в феврале текущего года стоила 599 тысяч рублей. Также существенно уменьшилась стоимость комнат в Челябинске (на шесть процентов, до 535 тысяч рублей за объект в среднем) и в Новосибирске (минус 4 процента, до 795 тысяч рублей).

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Заметный рост стоимости комнат за год показали Санкт-Петербург (плюс 14 процентов, до 1,8 миллиона за объект), Москва (плюс 9 процентов, до 3,4 миллиона рублей) и Краснодар (плюс 5 процентов, до 928 тысяч рублей).

«Значительный рост стоимости комнат в столице и Санкт-Петербурге можно объяснить нехваткой в свободной продаже недорогих однокомнатных квартир, — поясняется в предоставленных материалах. — Кроме того, благодаря низкой цене это удобный объект для инвестирования».

Ранее были названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммунальных квартирах. Топ-5 составили Курган, Киров, Вологда, Брянск и Магнитогорск — в них за комнаты просят в среднем от 450 тысяч до 490 тысяч рублей.

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