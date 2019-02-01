Студент пошел в гости к однокурснику и попал в странную комнату

Мужчина рассказал, как на первом курсе института посетил дом знакомого и пришел в ужас от странно декорированной ванной комнаты. Его историей поделилось издание The Mirror.

В попытке завести новых друзей студент направился в гости к однокурснику, чтобы поиграть в настольные игры. «Дом был в церковном стиле, но меня это не смутило, — вспоминает мужчина. — Мы хорошо проводили время, несмотря на то, что поведение некоторых людей казалось немного странным».

Когда игра закончилась, все начали собираться. Тогда хозяин дома, священнослужитель, воскликнул: «Стойте! Вы еще не видели мою ванную комнату! Вы должны это увидеть, я всем ее показываю!».

Гости посчитали, что отказывать будет неправильно, и последовали вслед за пастором. «Мы открыли дверь и зашли в маленькое помещение, где каждый угол был увешан предметами, связанными с творчеством Элвиса Пресли», — рассказывает очевидец.

На стенах, потолке, раковине и унитазе были приклеены различные постеры, билеты, фотографии, альбомы, тексты песен и многое другое. На самом видном месте располагался робот в виде американского певца, который больше всего смутил молодого парня.

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