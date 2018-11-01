Мужчина накормил гостей падалью и сэкономил на мясе

Житель американского города Менатчи, штат Вашингтон, приучил семью питаться мясом попавших под машины диких животных и кормит им гостей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

47-летний Рейф Кэрролл (Rafe Carroll) утверждает, что его отец иногда готовил мертвых животных, найденных на обочинах. В десять лет он впервые попробовал оленя, сбитого автомобилем. Много лет спустя мужчина решил последовать примеру отца, когда столкнулся с финансовыми трудностями. «Тогда я не собирался воротить нос от бесплатной еды», — объясняет он.

Теперь американец регулярно кормит родных мертвыми оленями, индюками и куропатками, которые попадаются ему у шоссе. По его словам, с одного оленя можно снять до 30 килограммов мяса, а самым большим уловом на его памяти был мертвый медведь, найденный в полутора километрах от дома. Он обеспечил семью 35 килограммами мяса.

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Мужчина приберегает лучшие кусочки для праздничных обедов. К примеру, на Рождество он обычно жарит на вертеле филе оленей, сбитых машинами. Гости, которых Кэрролл кормит падалью, редко знают о происхождении мяса заранее.

У многих его привычка вызывает шок и удивление. Кэрролл вспоминает, как сообщил сыну знакомого, что именно тот съел: «Он был потрясен, причем, главным образом, тем, какой вкусной оказалась еда».

В 2016 году сообщалось, что британский пенсионер Артур Бойт, всю жизнь питающийся животными, которых сбили автомобили, решил съесть выбросившегося на берег кашалота. За свою жизнь он съел множество оленей, найденных мертвыми у шоссе, пробовал горностаев, выдр и ежей. Самым странным кушаньем ему показался мертвый дикобраз из Канады.

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