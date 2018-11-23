Гость на вечеринке исполнил сальто и пробил пол

Во время танцев на вечеринке один из гостей совершил кувырок через спину и в момент приземления пробил пол. На видео с инцидентом обратило внимание издание The Daily Mail.

На кадрах видно, как парень в белом костюме, прыгнув в окружении других гостей, изумился тому, как под ним раскололся пол. К нему начинают стягиваться другие люди в попытке разглядеть, что случилось. Один из них попытался собрать части сломанного пола и положить их на прежнее место.

В июне сотрудник ФБР во время танцев на танцполе выполнил сальто, в ходе которого у него выпал пистолет. Тот попытался поднять оружие, нечаянно нажал на курок и выстрелил в случайного человека. Жертву доставили с легким ранением в больницу, а позднее наградили пожизненным правом на бесплатные алкогольные напитки в баре, где произошел инцидент.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!