Подстреленного агентом ФБР американца обеспечили выпивкой на всю жизнь

Американец, которого случайно подстрелил танцующий агент ФБР, получит пожизненное право на бесплатную выпивку в ночном клубе, где это случилось. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, около часа ночи. Агент ФБР сделал сальто, из-за чего у него из кармана выпал пистолет. Он поднял его и случайно выстрелил в мужчину.

Представители клуба назвали происшествие шокирующим и отметили, что до этого в их заведении никогда не было инцидентов со стрельбой, так как их правила запрещают проносить заряженное оружие. Они планируют обратиться в ФБР, чтобы выяснить, почему агент не при исполнении пронес пистолет в клуб. Также работники заведения планируют предоставить раненному представителем ФБР «бесплатные алкогольные напитки пожизненно».

Полиция допросила стрелка и начала расследование инцидента, затем его забрал его куратор из спецслужбы. Жертву доставили в больницу с легким ранением, его жизни ничто не угрожает.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!