Гостям на первой свадьбе Меган Маркл раздавали марихуану

На первой свадьбе актрисы Меган Маркл, позднее ставшей супругой британского принца Гарри, гостям раздавали марихуану. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2011 году Маркл вышла замуж за кинопродюсера Тревора Энгельсона (Trevor Engelson). Свадьбу играли на Ямайке в гостинице, где когда-то провела медовый месяц Мэрилин Монро. Туда съехались около ста человек, в том числе исполнители главных ролей в сериале «Форс-мажоры» (Suits), где снималась Маркл. Новобрачные сняли для гостей все 55 номеров и вилл, которые имелись в гостинице, и сами заняли самую дорогую из них за 1,2 тысячи долларов в сутки (80 тысяч рублей).

Отец Маркл рассказал Daily Mail, что съехавшимся на свадьбу раздавали сумки, в которых, помимо приветственного письма от жениха и невесты, лежали пластиковые пакетики с марихуаной. «Это незаконно, но для Ямайки — ничего особенного. Там это практически традиция, — утверждает 74-летний Томас Маркл (Thomas Markle). — Я сам не употребляю, Меган, насколько я знаю, тоже. Не знаю даже, что я сделал с моим пакетиком. Подарил, наверное».

Меган Маркл развелась с Тревором Энгельсоном в 2013 году. 19 мая 2018 года актриса вышла замуж за принца Гарри, занимавшего шестое место в очередности наследования британского престола. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года.

В апреле сообщалось, что племянник Меган Маркл решил поздравить тетю со свадьбой новым сортом конопли, который он вывел лично и назвал Markle's Sparkle («Искорка Маркл»).

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