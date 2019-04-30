Украинцы и белорусы начали скупать российское жилье по частям

До 80 процентов инвесторов в жилье Петербурга выбирают в качестве объекта для вложений комнаты в коммунальных квартирах. При этом среди частных инвесторов в такую недвижимость растет доля выходцев из Украины и Белоруссии. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Сейчас к нам поступает большое количество запросов на доли с проживанием. Основной поток таких заявок исходит от иностранных граждан — украинцы, белорусы, которые для получения вида на жительство [в России] должны жить там, где прописаны», — прокомментировал данные исследования генеральный директор «Доли.ру» Игорь Аболемов.

По статистике компании, самые востребованные районы Северной столицы для покупки комнат у таких инвесторов —

Центральный, Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский.

«Зачастую [такие инвесторы] готовы платить чуть больше, но интересны им объекты, которые в перспективе могут быть инвестиционно привлекательны», — отметил Аболемов.

Основной сценарий действий с приобретаемыми долями со стороны инвесторов, как отмечают в агентстве — покупка комнаты с последующим выкупом остальных жилых помещений, после чего вся квартира продается целиком по более высокой цене.

Ранее специалисты агентства недвижимости «Невский простор» составили список объектов недвижимости, приобретение которых несет в себе повышенные риски. К опасной категории жилья аналитики компании отнесли, в частности, квартиры, доли в которых не были своевременно выделены несовершеннолетним. Как правило, такое жилье приобретается с использованием материнского капитала, при этом по прошествии времени возникает риск претензий со стороны выросших детей.

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