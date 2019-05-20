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Покупать квартиры в Москве стало невыгодно

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Показатель доходности московских квартир, приобретаемых на ранних стадиях строительства с целью перепродажи по завершении проекта, снизился с 11,8 до 7,2 процента годовых. Об этом говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, пять лет назад, в 2014-м, размещать средства в банках было менее выгодно, чем вкладываться в недвижимость. К весне 2019-го ситуация изменилась. «Средний размер ежегодной доходности 7,2 процента сравним с размещением денег в банке, где процентные ставки в среднем составляют 7,5 процента, — указывается в предоставленных материалах. — Таким образом, отмечается снижение доходности при инвестировании в квартиру в массовом сегменте. Это произошло во многом за счет увеличения объема предложения и роста конкуренции, сдерживающей увеличение стоимости квартир в процессе строительства жилых комплексов».

Эксперты также подчеркивают, что за последние пять лет средняя стоимость квадратного метра квартир в объектах «на котловане» возросла на 28 процентов — со 130,1 тысячи рублей до 167,1 тысячи рублей. Поэтому сейчас жилье на начальной стадии строительства, исходя из его общей стоимости, дороже на 41 процент. «К маю 2019 года средний бюджет квартир комфорт-класса на котловане составляет 8,96 миллиона рублей, а аналогичный показатель 2014 года был на уровне 6,36 миллиона рублей», — подсчитали в «Азбуке».

Ранее, в марте текущего года, были названы лучшие города России для заработка на жилье. Таковыми оказались Уфа, Сочи и Новосибирск.

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