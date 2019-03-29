Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих

Больше всего дохода от аренды в Санкт-Петербурге могут получить владельцы жилья, расположенного рядом со станциями метро пересадочного узла «Садовая»-«Сенная площадь»-«Спасская». Об этом говорится в материалах «Мир Квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Доходность от аренды жилья в районе-лидере, как показало исследование, достигает 6,1 процента годовых — это максимальный по городу показатель. Средняя окупаемость составляет 16 лет, что является общегородским минимумом.

Хорошие показатели обеспечивают квартирным хозяевам объекты, расположенные рядом с «Фрунзенской», а также на Васильевском острове и Петроградской стороне. Доходность таких квартир, по статистике аналитиков компании, находится в пределах 5,3-5,8 процента, срок окупаемости — 17-19 лет.

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Сопоставимые доходность и окупаемость, отмечают в «Мир Квартир», при условии постоянной занятости жилья могут быть достигнуты в окраинных районах у метро «Обухово», «Рыбацкое» и «Девяткино».

Средняя по городу доходность арендной квартиры составила 5 процентов, средняя окупаемость — 20 лет.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Метражи» провели исследование цен на жилье в центре Петербурга и выяснили, что самая дешевая квартира находится рядом с метро «Лиговский проспект». 20-метровая студия выставлена на продажу за 2,235 миллиона рублей.

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