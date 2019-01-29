Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников

Средний срок накопления на собственную квартиру для трудоустроенных в Санкт-Петербурге дворников составляет порядка 12,5 лет. Об этом говорится в материалах ГК «Метражи», поступивших во вторник, 29 января, в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики компании подсчитали, что средняя заработная плата дворника в Северной столице с учетом как городских коммунальных служб, так и частных управляющих компаний, составляет 27 тысяч рублей в месяц. Откладывая половину этой суммы, петербургский дворник сможет через 12,5 лет накопить порядка двух миллионов рублей.

Этой суммы в начале 2019 года достаточно для покупки готового жилья небольшой площади в центре города, подчеркивают аналитики ГК «Метражи».

«[За два миллиона рублей] можно приобрести лот площадью в 16 квадратных метров на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы, в пешей доступности от станции метро “Обводный канал”», — отмечается в материалах компании.

В январе 2019-го аналитики портала «Мир квартир» подсчитали, сколько времени понадобится жителям разных регионов, чтобы скопить на квартиру в Москве. По их данным, быстрее всего это получится у жителей Чукотского автономного округа — высокий уровень зарплат в регионе позволяет скопить шесть миллионов рублей за пять лет, откладывая всю зарплату целиком. Средний срок накопления на столичную «однушку» по всем регионам страны составил, по данным компании, 12 лет.

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