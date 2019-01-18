Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве

Среднестатистический провинциал может накопить на типовую однокомнатную квартиру в Москве за 12 лет, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты портала рассчитали, сколько времени понадобится жителям всех регионов России, чтобы собрать деньги на приобретение недвижимости — «однушки» за шесть миллионов рублей — в столице. Учитывались средние заработки (из официально опубликованных данных Росстата), при этом предполагалось, что будущий покупатель откладывает всю зарплату целиком и живет на дополнительный источник дохода — например, на зарплату второго работающего члена семьи.

Выяснилось, что быстрее всех приобрести жилье в Москве могут жители Чукотского автономного округа: в среднем они зарабатывают по 94 тысячи рублей в месяц, поэтому способны накопить на «однушку» за пять лет. Чуть больше, в течение шести лет, будут откладывать деньги труженики Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Быстро могут накопить на жилье и сами москвичи — тоже за шесть лет.

Жители Сахалина и Камчатки накопят на квартиру в Москве за семь лет, восемь понадобится выходцам из Якутии, Тюменской области и Ханты-Мансийского округа, девять — жителям Санкт-Петербурга и Мурманской области. В десяток лет экономии уложатся трудящиеся Московской области и республики Коми.

В список регионов, жителям которых придется копить на столичную однокомнатную квартиру дольше всех, вошли кавказские Дагестан и Ингушетия (21 год), Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия (20 лет), Чечня и Адыгея (19 лет).

Кроме того, довольно сложно купить недвижимость в Москве жителям Ивановской области, Калмыкии и Алтайского края (срок накопления — 20 лет).

Ранее в январе сообщалось, что ищущим дешевое жилье россиянам следует отправиться на Уй — реку в Челябинской области, в окрестностях которой расположена самая доступная квартира страны. Полноценная «двушка» со свежим ремонтом обойдется покупателю всего в 170 тысяч рублей. Продавец также готов обменять жилище на автомобиль.

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