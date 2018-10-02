Названы города России с самым доступным жильем

Быстрее всего накопить на квартиру в российском миллионнике смогут жители Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону и Перми. Откладывать средства на жилье в этих городах придется от 9 до 10 лет, говорится в материалах компании «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средний период накопления на квартиру по всем российским городам с населением от миллиона жителей составляет 11 лет. Больше всего времени на покупку жилья придется потратить петербуржцам и москвичам — 15 и 18 лет соответственно.

В материалах аналитиков компании отмечается, что средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья на первичных рынках городов-миллионников находится в диапазоне от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Исключением являются Санкт-Петербург и Москва, где показатели достигают 110,4 и 169 тысяч рублей.

Материалы по теме Московские цены Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки

Средняя стоимость «однушки» в российских миллионниках, по данным «Талан», составляет 3,1 миллиона рублей. Минимальное значение показателя (2,2 миллиона) отмечается в Самаре. В Ростове-на-Дону и Красноярске показатель составляет 2,3 миллиона рублей. Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагаются в Москве, средняя стоимость объекта составляет 6,3 миллиона рублей.

«Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в городе-миллионнике составляет 4,5 миллиона рублей, максимальные значения наблюдаются в Москве — 9,3 миллиона, а минимальные — 3,5 миллиона — в Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону», — отмечается в материалах компании.

Ранее аналитики портала «Мир Квартир» подсчитали, в каких российских регионах семья из двух работающих человек быстрее всего сможет накопить на квартиру, если ежемесячно будет откладываться зарплата одного из них. Меньше всего времени копить на жилье на таких условиях придется жителям северных регионов — Коми, Мурманской области, Якутии, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Срок накопления в этих регионах находится в пределах от 3,1 до 3,5 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!