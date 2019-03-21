Определена стоимость всей недвижимости России

Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.

Как заявила Абрамченко на заседании коллегии Росреестра в четверг, 21 марта, в стране официально зарегистрировано порядка 160 миллионов объектов недвижимости. Только все земельные участки России стоят примерно 124 триллиона рублей, отметила она. Для сравнения — доходная часть бюджета страны на 2019 год не превышает 20 триллионов рублей.

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Глава Росреестра также заявила, что подконтрольное ей ведомство в 2018 году обеспечило поступление в госбюджет 38,6 миллиарда рублей.

Осенью 2018-го была названа совокупная стоимость всей недвижимости мира — 280,6 триллиона долларов. Все жилье мира, по подсчетам аналитиков, тогда стоило 220,6 триллиона долларов, а коммерческая недвижимость — 33,3 триллиона. Совокупная стоимость сельскохозяйственных и лесных угодий составила 27,1 триллиона долларов.

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