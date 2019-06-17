Подмосковью предрекли рост ставок аренды жилья

Стоимость аренды квартир на прилегающих к МКАД территориях может заметно возрасти после запуска Московских центральных диаметров (МЦД) и открытия станций метро на восточном направлении Подмосковья. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты прогнозируют рост спроса на съемное жилье в области и увеличение ставок на уровне 10-15 процентов. «Конечно, с запуском МЦД качество жизни на прилегающих территориях повысится, следовательно, вырастет и спрос на съем жилья, и сдавать квартиры станет выгоднее», — поясняют в «ИНКОМ».

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В настоящее время среднестатистические арендные ставки в Московской области ниже, чем в столице, примерно на 30 процентов, отмечают аналитики. По их данным, наименьшая ставка в регионе — 16 тысяч рублей в месяц: за эту сумму сдается однокомнатная квартира в Звенигороде на 16-м этаже 17-этажного дома на улице Радужной.

Самая высокая стоимость найма в Подмосковье — 250 тысяч рублей, столько стоит месяц проживания в пятикомнатной квартире в поселке Заречье Одинцовского района.

Ранее сообщалось, что за год к маю 2019-го средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла на 4 процента, двухкомнатной — на 7,9 процента, «трешки» подорожали на 11,3 процента. Наибольшим спросом у квартиросъемщиков, по информации экспертов, пользуются компактные однокомнатные объекты — на них приходится 61,8 процента всего спроса в стране.

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