Названы самые популярные города России для временного проживания

Самыми популярными среди россиян городами для краткосрочной аренды жилья в июне 2019 года оказались Сочи, Геленджик и Анапа. Об этом свидетельствуют данные предоставленного «Ленте.ру» исследования аналитиков Domofond.
Абсолютным лидером по спросу на краткосрочную аренду жилья со стороны жителей российских городов-миллионников оказался Сочи.
Особенно высоким интерес к местному жилью оказался у жителей Омска (34,1 процента всего спроса омичей на отпускную аренду), Красноярска (28,5 процента локального спроса), Волгограда и Новосибирска (22,9 и 21,7 процента спроса соответственно).
Геленджик оказался особенно востребованным у жителей Краснодара, тогда как Анапа популярнее всего у пермяков (16,2 и 26,6 процента локального спроса соответственно).
Крым детом 2019-го уступил Краснодарскому краю по востребованности летней аренды, отмечается в исследовании. Самыми популярными городами для короткого бронирования жилья на полуострове оказались Алушта, Судак, Севастополь, Евпатория и Ялта. Однако максимальная доля спроса со стороны жителей городов-миллионников на квартиры в этих курортах не превышает 13,4 процента.
Ранее эксперты сервиса бронирования Ostrovok проанализировали стоимость летней аренды на курортах, особенно востребованных у россиян, и пришли к выводу, что жилье в российских городах обойдется отдыхающим дороже, чем за рубежом. В частности, ночь в трехзвездочной гостинице в Алуште летом 2019-го стоит шесть тысяч рублей, тогда как в отеле того же уровня в турецкой Анталье — две тысячи рублей.