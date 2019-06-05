Отдых на российских курортах оказался дороже зарубежного

Отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

Специалисты проанализировали туристические предпочтения пользователей на период с 1 июня по 31 августа. В ходе исследования выяснилось, что провести ночь в трехзвездочной гостинице в Алуште стоит шесть тысяч рублей, в то время как в Анталье — всего две тысячи рублей. Отдых в аналогичной гостинице Ялты оказался на 38 процентов дороже, чем в итальянском городе Римини: 6,8 тысячи рублей и 4,9 тысячи рублей соответственно. Ночь на испанском курорте Льорет-де-Мар стоит 4,3 тысячи рублей, а в Анапе — 5,3 тысячи рублей.

Согласно результатам исследования, россияне предпочитают проводить отпуск за границей: только 36 процентов пользователей забронировали жилье на российских курортах. Отмечается, что в прошлом году доля бронирования внутренних направлений в системе была выше на семь процентов.

Лидируют в рейтинге самых популярных стран для летнего посещения Франция, Испания, Италия, США, Германия и Турция. Среди российских курортов — Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь. При этом наиболее дорогими оказались трехзвездочные отели Ялты, а самыми дешевыми — в Симферополе и Судаке.

В мае издание РИА Новости опубликовало рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов отдыха в России. Оказалось, что демократичнее всего можно провести отпуск в Симеизе: самый бюджетный тур обошелся в 5893 рубля за пять ночей для одного человека. Самый дорогой тур по России, напротив, — в ялтинский отель категории «четыре звезды» с системой питания «все включено» для семьи из четырех человек. Он обошелся путешественникам в 288 тысяч рублей.

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