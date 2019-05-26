Названы самые дорогие города для свиданий

Столица Швейцарии Цюрих стала самым дорогим городом для романтических встреч. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Deutsche Bank.

Было подсчитано, что за билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пару стаканов пива и поездку в такси придется выложить 200 евро.

В пятерку также вошли Осло (164 доллара), Копенгаген (158 долларов), Хельсинки (151 доллар) и Токио (148 долларов). Москва заняла 37-ю строчку с чеком в 71 доллар (около 4500 рублей).

В октябре 2018 года Mastercard выбрала самые дорогие для путешественников города мира. Эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай, где туристы оставляют 537 долларов в день, за ним следует Париж (301 доллар), далее Сингапур (286 долларов), Пхукет (239 долларов) и Пальма-де-Майорка (220 долларов).

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