Предсказан рост цен на российские гостиницы

Запрет на размещение хостелов в жилых домах приведет к росту цен на российские гостиницы, а также снизит спрос на услуги туроператоров, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает «Интерфакс».

По мнению Ломидзе, повышение стоимости проживания в обычных гостиницах повлияет на цены туроператоров, а впоследствии — на спрос их клиентов. Эксперт считает, что самым дорогим может стать проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Материалы по теме В России запретили хостелы в жилых домах Жилья для туристов станет меньше. И оно будет дороже

Кроме того, по словам Ломидзе, закрытие хостелов может привести к дефициту гостиниц. «Самостоятельные туристы, которые раньше зачастую выбирали хостелы, теперь тоже будут вынуждены размещаться в отелях. Это снижает конкуренцию среди гостиниц», — пояснила она и добавила, что не понимает мотивации принятия такого закона.

15 апреля президент России Владимир Путин подписал законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Авторами закона, который вступит в силу 1 октября 2019 года, выступили более 30 депутатов. Согласно предложенным ими поправкам в Жилищном кодексе, жилое помещение в многоквартирном доме больше не сможет использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению посторонних лиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!