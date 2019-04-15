Хостелы в российских жилых домах запретили

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее отмечалось на заседании согласительной комиссии, которая состояла из пяти членов Совета Федерации и пяти депутатов Госдумы, закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

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Авторами документа выступили более 30 депутатов во главе с председателем думского комитета по жилищной политике Галиной Хованской. Они предложили внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс. В них указывается, в частности, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению посторонних лиц.

В пояснительных материалах к законопроекту депутаты отметили, что в целом собственники жилья вправе распоряжаться недвижимым имуществом по своему усмотрению, но только в том случае, если их действия не нарушают интересы других лиц. Размещение хостелов в жилых домах, по мнению авторов законодательной инициативы, этому требованию не отвечает: в многоквартирных зданиях мини-гостиницы соседствуют с обычными квартирами.

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