На избавление домов россиян от хостелов дали семь месяцев

Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года, передает ТАСС.

Решение было принято в среду, 3 апреля, на заседании согласительной комиссии, которая состояла из пяти членов Совета Федерации и пяти депутатов Госдумы. Сенаторы проголосовали за дату единогласно. Среди представителей нижней палаты парламента только один человек проголосовал против.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сообщила, что проект постановления собираются рассмотреть на пленарном заседании в четверг, 4 апреля.

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По словам заместителя председателя думского комитета по ЖКХ Сергея Пахомова, туристические регионы поддержали закон, однако попросили дать возможность отдохнуть людям, которые уже оплатили летний отдых в хостелах.

5 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Авторы документа — группа из более чем 30 депутатов во главе с председателем думского комитета по жилищной политике Галиной Хованской — считают, что хостелы мешают жильцам квартир. Законопроект не касается хостелов и мини-отелей, под которые переоборудованы нежилые помещения (например, лофты бывших фабрик), или объектов размещения в специально для них возведенных зданиях.

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