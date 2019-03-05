Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа — группа из более чем 30 депутатов во главе с председателем думского комитета по жилищной политике Галиной Хованской — предлагают внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс. В них указывается, в частности, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению посторонних лиц.

В пояснительных материалах к законопроекту депутаты отметили, что в целом собственники жилья вправе распоряжаться недвижимым имуществом по своему усмотрению, но только в том случае, если их действия не нарушают интересы других лиц. Размещение хостелов в жилых домах, по мнению авторов законодательной инициативы, этому требованию не отвечает: в многоквартирных зданиях мини-гостиницы соседствуют с обычными квартирами.

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Парламентарии также указали, что в настоящее время по закону устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. При этом участились случаи, когда небольшие отели открываются именно в квартирах, что нарушает права других жителей дома.

Ранее депутаты планировали лишь ограничить работу хостелов в жилых домах. Предполагалось, в том числе, что владельцы таких гостиничных объектов обязаны будут согласовывать их открытие с соседями.

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