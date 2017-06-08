В Чернобыле открыли первый хостел

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заработал первый хостел. Об этом государственное агентство Украины по управлению данным регионом сообщило на своей странице в Facebook.

Рассчитанный на 100 человек хостел «Полесье» открылся на улице Кирова в Чернобыле. В заведении оборудованы одноместные комнаты и помещения на двух постояльцев.

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В номерах есть плазменные телевизоры, душ и туалет, а также бесплатный интернет. Тарифы на размещение не уточняются.

В марте стало известно, что китайским путешественникам предлагают индивидуальные вертолетные экскурсии в Чернобыль за 500 долларов, а также автобусные туры по украинскому городу.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС — это территория, которая подверглась радиационному загрязнению в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. Она включает в себя части Полесского и Иванковского районов Киевской области, где расположена АЭС и находится река Припять. В зону запрещен свободный доступ, там действует контрольно-пропускной режим.