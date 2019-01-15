Хостел с тысячами мигрантов нашли в центре Москвы

Сотрудники столичной полиции выявили факт фиктивной регистрации 2,8 тысячи мигрантов в хостеле, расположенном в Басманном районе города в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Чистые пруды». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Приезжих прописали в двухзвездочной гостинице «Фасоль» с помощью специальной интернет-программы, уточняет агентство: неизвестное лицо использовало портал «Безопасный город», позволяющий регистрировать граждан дистанционно. Для доступа к программе были введены персональные данные генерального директора хостела.

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Полицейские осмотрели помещения и опросили сотрудников отеля. По факту фиктивной регистрации мигрантов может быть возбуждено уголовное дело.

«Фасоль» имеет рейтинг 4,5 (из 5 возможных) на TripAdvisor. Пользователи портала в своих отзывах хвалят хостел за хорошее расположение, недорогие завтраки и вежливый персонал. Минимальная стоимость проживания в гостинице составляет около полутора тысяч рублей в сутки.

Российский Уголовный кодекс предусматривает наказание за фиктивную постановку на учет иностранных граждан: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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