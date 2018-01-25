Лучший хостел Европы обнаружили в Петербурге

Хостел Soul Kitchen, расположенный на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, признан лучшим в Европе по результатам ежегодной премии HOSCAR. Рейтинг, составленный по отзывам постояльцев, опубликован на сайте организатора премии Hostelworld.

Soul Kitchen также стал победителем в номинациях «Лучший хостел в стране», «Лучший хостел среднего размера» (от 76 до 150 мест под размещение) и «Лучшее оснащение».

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Сервис бронирования гостиниц Hostelworld вручает премию 16 лет. В 2017-м хостел Soul Kitchen был назван лучшим в мире («Лучший мини-хостел»), с тех пор владелец провел его модернизацию и занимаемая площадь увеличилась.

Вторым в Европе назван португальский Home Lisbon. Третью строчку занимает хостел, который также находится в португальской столице — Goodmorning Lisbon Hostel.

В декабре 2017 года были названы лучшие отели Москвы. В категории пять звезд лучшей гостиницей была признана Lotte Hotel, в категории четыре звезды — Double tree Marina by Hilton. Из трехзвездочных отелей первое место занял Ibis Киевская. «Орехово» стало лауреатом премии среди двухзвездочных гостиниц. «Годзиллас» был признан лучшим хостелом Москвы, а Marriott Grand Hotel стал победителем в категории «Конгресс-отель».

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