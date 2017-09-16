Хиппи коммунизма

Лейпциг — новый Берлин, только лучше. По крайней мере, так считает корреспондент «Ленты.ру» Арина Холина и предлагает совершить вместе с ней путешествие по этому удивительному городу.

Есть особенная порода путешественников, которым все время скучно. Им скучно в Германии, скучно в Дании, в Бельгии, в Португалии скучно, а уж как скучно в Швейцарии! В Швейцарии они, бедолаги, просто умирают от невыносимой скуки. Им не очень скучно в Лондоне. Нормально так в Париже. В Амстердаме ничего.

Теперь им хорошо в Берлине — ну, потому что Берлин уже достаточно раскручен как город, «который никогда не спит» (в некоторых районах и только с мая по ноябрь, правда). Но с Берлином они смирились. Бержин rocks — все так говорят. «Еду!» — кричат они в Facebook. «Чего куда?» Им называют две сотни мест и событий — и они успокаиваются.

А вот мне никогда нигде не скучно. И Швейцарию я обожаю. Как может быть скучно в месте, где на каждом шагу райская благодать? Любые новые места не могут быть скучными уже потому, что новые, другие, — ты ходишь и на каждом сантиметре у тебя все иное. Развлечения — это не только танцы, кабаки или музей. Сама жизнь — это уже замечательное развлечение.

«А что там?» — спрашивает знакомая, встреченная на рейсе Москва — Берлин.

«Там, милая, улицы и парки, и дома всякие, и цветы», — отвечаю я с некоторым озлоблением.

«Там» — это Лейпциг. И «там» — город, который я хотела увидеть уже пару лет. Ничего такого «там» сейчас не происходит — извини, ни концерта, ни футбола, ни фестиваля, ни биеннале. Просто город. О котором года три назад все орали, что он «новый Берлин», но как-то угомонились. Занятно, что уже в Берлине по Facebook долетел вопрос подруги — она спрашивала, что я делаю сегодня. «Еду в Лейпциг!» — ответила я, всякими эмодзи подчеркивая свой восторг. «А что там?» — спросила она. И мне захотелось убивать.

Актеры и декорации

«Скучная» Германия, наверное, не самое популярное в России туристическое направление. И типа нескучный Берлин только стал интересен тем, кто раньше уверенно выбирал Испанию с Италией (ну что вы, там же никогда не скучно!). А мне Берлин надоел. Он стал туристическим. Все эти хипповые места и городские сумасшедшие — они уже выглядят как декорация.

В Лейпциге дивный югендстиль — то есть северное ар-нуво Фото: Jakob Fischer / Shutterstock

Но пока что с Берлином, конечно, трудно конкурировать. По большому счету это единственный такой тусовочный город Германии. (С некоторой натяжкой можно еще Гамбург таким назвать — но там погода слишком уж плохая для туризма, поэтому из России туда тоже не очень ездят.)

На Лейпциг полагали большие надежды еще и потому, что Берлин ужасно подорожал. А Лейпциг — он небольшой, бывшая ГДР (что сразу означает — бедный), и там большой университет, то есть много студентов, то есть им всем хочется развлекаться.

Пока что Лейпциг эти завышенные ожидания не оправдал. Он не стал таким хабом для всех тусовщиков — те же берлинцы съездили туда пару раз и угомонились. Но я, когда увидела Берлин первый раз лет семь назад, сразу поняла — надо брать! И такое же чувство во мне возбудил Лейпциг. Допустим, сейчас там для привередливого, уже заранее скучающего туриста не так разнообразно, как в Берлине, но это чудесное благодатное место, где есть и мощный драйв, и красота, и дивная природа. Трех дней было ужасно мало — а это значит, что у города большой потенциал.

Лейпциг во Вторую мировую несильно бомбили, но, как пишет Википедия, разрушили его «как лоскутное одеяло». Поэтому здесь осталось просто очень много чудесных зданий — и вообще, он производит целостное впечатление. Тут такой дивный югендстиль — то есть северное ар-нуво. Если идешь в модный хипповый район Плагвиц, то по пути будет длинная улица с фантастической, невероятной, просто расчудесной красоты особняками (такие, на четыре квартиры). Вот дух захватывает. Через район еще и проходят реки, к которым из этих особняков спускаются красивые сады с восхитительными беседками в том же стиле ар-нуво.

Огромный художественный центр Шпиннерай располагается в здании бывшей фабрики Фото: Bildagentur-online BAO / Alamy / Diomedia

И вот после этих красивых домов начинается первый хипповый район Лейпцига, который упирается в такой огромный художественный центр Шпиннерай (понятно, бывшая фабрика). Если нет какой-то большой выставки, то на Шпиннерай очень спокойно — тут мастерские, галереи, тут люди живут и работают.

Но вот от улицы Карла Хайне до этой бывшей фабрики — замечательное место, где можно увидеть таких фриков, которых в самом богемном берлинском Кройсберге и не найдешь (конечно, найдешь, но в Берлине им всем уже крепко за 50, старая гвардия, а в Лейпциге они молодые и дерзкие). И это очень украшает жизнь — люди яркие, необычные.

За сценой

Кафе тут такие хипповые, но не маргинальные, в отличие от того же Берлина. И, вообще, тут люди вежливые! Прямо ужасно милые вежливые люди. И да, после Берлина это потрясение. В трамвае я смотрела в карту, а тут подсела женщина и спрашивает: «Вам помочь?» (в немецком между «вам помочь» и «мне помочь» очень маленькая разница — в этом указании «вам» или «мне», и они созвучны, а в Лейпциге они еще и жамкают на манер австрийцев, не очень внятно говорят). В общем, я ей отвечаю автоматически: «Извините, нет мелочи». И она такая: «Чтооо?»

Мы разобрались, но было неловко. И реально непривычно. Они что, совсем дикие, — вот прямо на улице (ну, в трамвае) предлагают помощь?! Не, я в каком-то смысле люблю берлинское хамство и «берлинские рожи» (это такой термин Berliner Schnauze — для очень особенных, неприветливых, всегда готовых тебя обматерить типичных берлинцев), но вежливость в Лейпциге меня прямо-таки растрогала.

Поэтому в этих хипповых кафе, хоть и не сильно формально, но очень мило. И за 3,5 евро тебе предлагают не просто «домашнее» белое пойло, а приличное вино на выбор. И наливают полный стакан.

В свете софитов

Но самый горячий район Лейпцига — это улица Карла Либкнехта (в Тарусе на даче мы живем на улице того же Либкнехта). Хипповый отрезок тут сильно длиннее, чем на улице Карла Гейне, — и уже много баров, граффити, клубов, и есть кафе «Пушкин» с очень красивым историческим нутром и красными советскими звездами, видимо, в честь Пушкина. (Кстати, не стоит тешить себя надеждой, что в бывшей ГДР хоть кто-то говорит по-русски, — после школы все давно забыто.)

Кафе «Пушкин» располагается на улице Карла Либкнехта Фото: ALLTRAVEL / Alamy / Diomedia

И вот тут в пятницу и субботу жар. Люди гуляют как в последний раз. Утром все в битых бутылках (если что — это хороший знак), а орут всю ночь до утра даже в более спокойном и буржуазном центре. Студенты, чо. Скучно точно не будет.

В этих студенческих районах все намного дешевле — и еда, и вино. Завтраки прекрасные, а если хочется только пирог и кофе, то смело можно идти в местную сеть Brotagonist (смесь слов «хлеб» и «протагонист»). Обалденные пироги и отличный кофе. Еще здесь есть опять же местная сеть LUCAS — отличные сэндвичи, просто отличные. И сладкие булки тоже прекрасны.

Надо только знать, что даже в сетевых кофейнях банковской картой вы не расплатитесь — с этим еще хуже, чем в Берлине. В большинстве маленьких магазинов и кафе принимают только локальную карту EC или наличные деньги. Даже если это будет не самый дешевый ресторан — все равно карту не возьмут. Visa и MasterCard будут работать только в торговых центрах, которых тут в центре так много, что ты понимаешь — слухи о бедности Лейпцига ну очень сильно преувеличены.

Моды тут особенно нету — если честно, как и в Берлине в наши дни. В смысле — чего-то такого уникального нету. И да, в Галерее Кауфноф теперь платный туалет — 1 евро (привет, Берлин). Но зато в кафе нормально пускают — никаких вопросов, очень редко неклиентам предлагают отдать 50 центов за эту услугу.

Буфет и гардероб

В смысле еды хорошо застать рынок на главной площади — тут, увы, пока нет фудкорта, но в палатках, где торгуют сосисками или рыбой, делают бутерброды за 1,5-2,5 евро, и тут отличные сосиски, отличный хлеб. Здесь же на площади есть киоск CurryCult — и если надо карривурст, то вам только сюда. Две сосиски с булкой и одна жареная сладкая картошка с сырным (ну или на выбор) соусом — 8 евро. И это просто ошеломительно вкусно (вот эта сладкая картошка — они ее так жарят, что ты рыдаешь от упоения). В CurryCult есть и другая еда — мясо, котлеты, но я не пробовала, хотя выглядит все очень соблазнительно.

Кафе в Лейпциге хипповые, но не маргинальные, в отличие от того же Берлина Фото: caro images / Christoph Eckelt / Diomedia

В Лейпциге много гостиниц и хостелов во всех районах, все они выглядят симпатично. Я жила в PentaHotel Leipzig — это такое забавное место, которое старается быть веселым и современным. Вместо стойки тут бар — и ты на регистрации можешь получить свое просекко. Еще есть Lounge-бар, где будет все включено. Пей что угодно сколько угодно. Хотя «что угодно» не в широком смысле — выбор тут из средней категории, но удобно, что бар работает 24/7 и ты когда угодно можешь получить кофе, вино, виски и какие-то закуски. Сюда же включен и завтрак — хоть и немного ограниченный. Из минусов — вялый интернет (так во всей Германии) и внезапно дорогой ресторан. Венский шницель за 16 евро — это немилосердно (другие постояльцы тоже были этим недовольны — у нас сложился кружок заговорщиков в месте для курения).

И еще тут потрясающие парки. В Лейпциге вообще очень симпатично относятся к городской природе — она вся разросшаяся, плющ шлейфом спускается на тротуары, сады красиво зарастают, а культурные парки переходят в лес (так и пишут на указателях — «Дикий Лес»). Очень славный парк Клары Цеткин — тут два канала, по ним плавают на байдарках, вдоль — гоняют на велосипедах. Велосипедистов надо бояться — они еще более наглые, чем берлинские, велодорожки им не указ, а в парке и отдельных дорожек нету — поэтому им кажется, что пешеход тут сильно лишний. В парках есть ипподром, есть всякие народные гулянья с живой музыкой. И так как Лейпциг город ну очень музыкальный, то эта музыка не отвратительная — играют приличные оркестры даже в гуще народных шатаний, а на главной площади может петь хороший детский хор. Хотя в центре поют на каждом шагу — иногда весьма отвратительно, к этому просто надо быть готовым.

А еще в начале ноября (4-го числа) в Лейпциге состоится традиционный Оперный бал, который в этом году проходит под лозунгом «Подмосковные вечера». Гостям обещают первоклассное художественное и кулинарное представление.

В общем, мне мало Лейпцига. Хочется вернуться прямо сейчас — недостаточно было и баров, и парков, и сосисок. Этот город быстро раскрывается перед тобой, ты узнаешь, где тут хорошо, где вкусно, где недорого. И, главное, тут очень удобно и спокойно. Спокойно и драйвово — прямо как в старом добром Берлине в лучшие времена.